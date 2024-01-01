قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

رام الله / سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وشنت حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين،أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين.

ودهمت قوة من جيش الاحتلال بلدة حلحول شمالي مدينة الخليل، واعتقلت الشاب عدي شاكر الزماعرة، عقب اقتحام منزل عائلته وتفتيشه في منطقة الذروة.

كما دهمت قوات الاحتلال منطقة الحرس، في مدينة الخليل، وفتشت منزل المواطن حسن خالد القواسمي، وعبثت بمحتوياته؛ قبل أن تقوم باعتقاله ونقله لجهة غير معلومة، بالإضافة لاعتقال المواطنين إبراهيم شفيق القواسمي، وباسل القواسمي، من ذات الحي، عقب اقتحام وتفتيش منازلهم.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق "الجسر" الذي يربط بلدة حلحول من الجهة الجنوبية ومدينة الخليل من الجهة الشمالية، لليوم الثاني على التوالي، عقب الإعلان عن عملية إطلاق النار في يافا؛ والتي نفذها مقاومان من مدينة الخليل.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أدهم ياسين عصيدة، بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة تل، جنوب غربي المدينة، شمال الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات في بلدة تل، بين الشبان وقوات الاحتلال من دون أن يبلغ عن إصابات.

وفجر اليوم، أعادت قوات الاحتلال،اعتقال الأسير المحرر سامر سليم شراب، بعد اقتحام منزله في بلدة عورتا، جنوب شرقي مدينة نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال دهمت بلدة دير دبوان، شمالي مدينة رام الله، ونفذت حملة اعتقالات في البلدة، طالت 6 مواطنين.

ودهمت قوات الاحتلال، فجرا، مخيم العروب للاجئين، شمالي مدينة الخليل، ومدينة طولكرم؛ دون أن يبلغ عن اعتقالات.