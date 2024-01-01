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مصادر سورية : استشهاد صهر نصر الله وآخرين بقصف إسرائيلي على دمشق

الخميس 03 أكتوبر 2024 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر سورية : استشهاد صهر نصر الله وآخرين بقصف إسرائيلي على دمشق



دمشق/ وكالات/

استشهد 7 أشخاص، بينهم صهر الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله، وأُصيب آخرون، بعدوان إسرائيلي استهدف مبنى في العاصمة السورية دمشق، مساء يوم الأربعاء.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ الغارة التي استهدفت مبنى في منطقة المزة في دمشق، خلّفت ثلاثة شهداء "بينهم لبنانيان أحدهما حسن جعفر قصير وهو صهر حسن نصر الله"، الأمين العام للحزب اللبناني والذي اغتالته إسرائيل، الجمعة الماضية، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما أكّده مصدر مقرب لحزب الله ذلك، مشيرا إلى أنه شقيق لقيادي بالحزب قتل الثلاثاء، في غارة إسرائيلية قرب الضاحية الجنوبية، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وأكدت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري ("سانا")، أن "عدوانا إسرائيليا (استهدف) مبنى سكنيّا في حي المزة بدمشق، ومعلومات عن إصابة مواطنين بجروح"، مضيفة نقلا عن مراسلها، أن "عدد الإصابات في العدوان الإسرائيلي مرشّح للارتفاع، نظرا لاكتظاظ المنطقة في هذا الوقت من النهار، ووجود مسجد محاذ لموقع العدوان".

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