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363 يوما للحرب على غزة : مجازر مستمرة وشهداء بالعشرات واغتيال اسير محرر من الضفة

الخميس 03 أكتوبر 2024 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
363 يوما للحرب على غزة : مجازر مستمرة وشهداء بالعشرات واغتيال اسير محرر من الضفة



غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٦٣ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي خمسة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات ٥١ شهيدا و ١٦٥ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤١٦٨٩ شهيدا و ٩٦٦٢٥ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
واغتالت إسرائيل ‏ الأسير المحرر من مبعدي صفقة وفاء الأحرار لغزة عبد العزيز صالحة في غارة على دير البلح.
و‏الأسير صالحة متهم بقتل جنديين إسرائليين في مركز شرطة في رام الله عام 2000 في بداية الانتفاضة الثانية.
وارتقى شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في مخيم النصيرات فجر اليوم
وكانت قوات الاحتلال استهدفت مركز نزوح وتجمعات للمواطنين ما ادى لاستشهاد عشرة مواطنين بين اب وابنه من عائلة حمدان بمخيم البريج.
غزة والشمال
وارتقى خمسة شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الهسى بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة
وكان مواطن استشهد واصيب اخرون في قصف قرب مخبز اليازجي بحي تل الهوا غرب مدينة غزة.
جنوب قطاع غزة
وانسحبت قوات الاحتلال من حي المنارة بعد توغل لسبعة ايام مخلفة دمارا واسعا.
واستشهد في خان يونس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ٥١ مواطنا.
وجددت قوات الاحتلال قصفها لمدينة رفح دون توقف.

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