نيبينزيا: "إسرائيل" تخطط لإشعال صراع بين إيران والولايات المتحدة

موسكو/سما/

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن إسرائيل تخطط لإشعال صراع بين إيران والولايات المتحدة.



وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط: "لقد أصبح من الواضح أن القيادة الإسرائيلية تخطط لإثارة صراع مباشر بأي ثمن بين خصمها الإقليمي الرئيسي إيران والولايات المتحدة".

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كما أكد نيبينزيا أن منطقة الشرق الأوسط تنزلق في الوقت الراهن إلى هاوية حرب كبرى، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولي يراقب كل ذلك بصمت.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إجراء روسيا اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف في الشرق الأوسط، وأنها تدعو الجميع إلى ضبط النفس.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الأربعاء حيث تابع، ردا على سؤال حول الإجراءات التي تعتزم موسكو اتخاذها فيما يتعلق بالوضع المتدهور في الشرق الأوسط، وما إذا كانت روسيا ستدعم إيران حال نشوب صراع واسع النطاق مع إسرائيل: "لدينا اتصالات مع جميع أطراف الصراع، ونواصل إجراء هذه الاتصالات وندعو جميع الأطراف لضبط النفس في ضوء ما يحدث، وبالطبع ندين أي أعمال تؤدي إلى مقتل مدنيين".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، يوم أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان، وقال بيان الحرس الثوري الإيراني أن الصواريخ البالستية استهدفت قواعد ومقرات مهمة في إسرائيل.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم الإيراني "ستكون له عواقب" وإن لدى إسرائيل خططاً على المستوى العسكري.