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استطلاع: ارتفاع نسبة الأميركيين المؤيدين لقيام دولة فلسطينية

الأربعاء 02 أكتوبر 2024 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: ارتفاع نسبة الأميركيين المؤيدين لقيام دولة فلسطينية



واشنطن/سما/

ظهرت نتائج استطلاع للرأي ارتفاع نسبة الأميركيين المؤيدين لقيام دولة فلسطينية مستقلة، من 20 إلى 30 بالمئة.

وأجرى هذا الاستطلاع وكالة "أسوشيتد برس" بالتعاون مع مركز "NORC" للدراسات، والذي أظهر أيضا انقساما بين الأميركيين في تحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية استمرار الإبادة في غزة.

ووفقا لهذا، يرى 40 بالمئة من الجمهوريين أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل "مسؤولية كبيرة" في استمرار الإبادة، فيما تتجاوز هذه النسبة 50 بالمئة لدى الديمقراطيين.

كما أفاد 10 بالمئة من المستطلعة آراؤهم بأن الإدارة الأميركية مسؤولة "إلى درجة كبيرة" عن استمرار الإبادة، فيما يرى 40 بالمئة أن مسؤوليتها "محدودة" في هذا الأمر.

وبحسب نتائج الاستطلاع نفسه، فإن الجمهوريين متضامنون مع الإسرائيليين أكثر من الفلسطينيين، فيما تتساوى نسبة التضامن عند الديمقراطيين مع كل من الجانبين.

إلى ذلك، ارتفعت نسبة الأميركيين المؤيدين لقيام دولة فلسطينية مستقلة، إلى 30 بالمئة عند إجراء هذا الاستطلاع، بعد أن كانت 20 بالمئة في أغسطس/ آب الماضي.

وفي سياق متصل، يرى 40 بالمئة من الأميركيين أن حكومة بلادهم "تنفق كثيرا" للمساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل، فيما يرى 10 بالمئة أن هذه النفقات "قليلة جدا".

#فلسطين

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