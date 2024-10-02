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الرئيس عباس يستقبل نجلي القائد الوطني الشهيد إسماعيل هنية

الأربعاء 02 أكتوبر 2024 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يستقبل نجلي القائد الوطني الشهيد إسماعيل هنية



الدوحة/سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، في مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، نجلي القائد الوطني الشهيد إسماعيل هنية الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، عبد السلام هنية وهمام هنية.

وقدم سيادته، التعازي لنجلي القائد الوطني الشهيد، مستذكراً مناقبه في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سينال حقوقه المشروعة كاملة في الحرية والاستقلال مهما مارس الاحتلال الإسرائيلي من جرائم واعتداءات بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وأكد الرئيس، أن شعبنا سيبقى موحداً في مواجهة الاحتلال وكنسه من أرضه، لتجسيد قيام دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.

#الرئيس عباس #اسماعيل هنية

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