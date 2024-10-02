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"كمين العديسة": تفاصيل الاشتباكات التي أوقعت 8 قتلى و30 مصابًا في صفوف الجيش الإسرائيلي

الأربعاء 02 أكتوبر 2024 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كمين العديسة": تفاصيل الاشتباكات التي أوقعت 8 قتلى و30 مصابًا في صفوف الجيش الإسرائيلي



القدس المحتلة/سما/

وقعت مواجهات عنيفة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله في منطقة العديسة جنوب لبنان، بعد محاولة وحدة من الجيش الإسرائيلي التسلل إلى البلدة.

ويتضح من بيان الجيش الإسرائيلي بشأن عدد قتلاه في جنوب لبنان، أن المواجهات تضمنت على الأقل ثلاثة كمائن نفذها مقاتلو حزب الله في البلدات الحدودية ضد قوات وتجمعات الجنود والآليات المشاركة في التوغل البري.

وأسفرت هذه الكمائن مجتمعة عن مقتل 8 ضباط وجنود وإصابة نحو 30 آخرين، بينهم 7 في حالة خطيرة، بينهم عدد من الضباط، بحسب الحصيلة المعلنة رسميا من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأسفرت إحدى الاشتباكات عن مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، فيما ادعى الجيش الإسرائيلي مقتل على ما لا يقل عن 30 مقاتلاً من حزب الله خلال المواجهة.

ووفقا للرواية الإسرائيلية التي أوردتها إذاعة الجيش، بدأت الوحدة الخاصة "أغوز" (تابعة للفرقة 98) هجومًا ليليًا في جنوب لبنان ضمن عملية عسكرية واسعة النطاق، حيث تمركزت في إحدى القرى واشتعلت اشتباكات عنيفة داخل أحد المباني.

وواجهت القوة التي تضم عناصر من وحدات النخبة، خلال محاولة اقتحامها لأحد المنازل عناصر من حزب الله في معركة مباشرة. وتعرضت القوات الإسرائيلية لهجمات مكثفة باستخدام صواريخ مضادة للدروع وقذائف هاون.

وأسفر ذلك عن مقتل 6 جنود وإصابة العشرات. وقامت القوات الإسرائيلية بتكثيف القصف الجوي والمدفعي في محاولة للسيطرة على الموقف وإنقاذ المصابين، فيما واصل عناصر حزب الله هجماته خلال عملية نقل المصابين.

من جانبه، أصدر حزب الله سلسلة من البيانات، أكد فيها أنه قواته تصدت لمحاولات توغل إسرائيلية في مناطق العديسة ومارون الراس ويارون وكذلك استهدفت تجمعات للقوات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية.

واستهدف عناصر حزب الله القوات الإسرائيلية بقذائف وصواريخ موجهة وكذلك العبوات المتفجرة المعدة مسبقا، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وفي أحد البيانات، أعلن جزب الله أن مقاتليه باغتوا قوة إسرائيلية كانت تحاول الالتفاف على بلدة يارون، مستخدمة عبوات ناسفة "خاصة"، مما أدى إلى مقتل جميع أفراد الوحدة.

وأعلن حزب الله أن مقاتليه رصدوا قوة مشاة إسرائيلية تسللت إلى منزل في بلدة كفركلا، حيث فجر فيها ‌‏المقاتلون عبوة معدة ‌‏مسبقا "قبل أن يمطروها بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح". ‏

وقال حزب الله إن مقاتليه تصدوا فجرا لقوة مشاة إسرائيلية "حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع".

كما أعلن أن مقاتليه "يخوضون اشتباكات مع قوة إسرائيلية متسللة إلى بلدة مارون الراس من الجهة الشرقية وأوقعوا في صفوفهم إصابات عدة". وأشارت التقارير إلى استمرار الاشتباكات لساعات عدة، مع تبادل القصف والاشتباك المباشر.

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