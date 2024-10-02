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تحذير أممي من تفشي الجوع في غزة

الأربعاء 02 أكتوبر 2024 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير أممي من تفشي الجوع في غزة



غزة/سما/

في خضم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حذّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، من أن الجوع عاد للتفشي مرة أخرى في قطاع غزة الفلسطيني.


وقال لازاريني في منشور عبر منصة “إكس”، الأربعاء: “مرة بعد أخرى، يتفشى الجوع في غزة”.


وأشار إلى عدم حصول مليون شخص على مساعدات غذائية في أغسطس/ آب الماضي.


وكشف أن هذا العدد ارتفع إلى أكثر من 1.4 مليون في سبتمبر/ أيلول الماضي.


وشدد على أن عودة تفشي الجوع ناجم عن “الإنسان تمامًا”، لافتا إلى تدمير نحو 70 في المئة من حقول المحاصيل في القطاع المحتل.


كما أكد أن هناك أكثر من 100 ألف طن متري من الإمدادات الغذائية عالقة خارج غزة بسبب القيود المفروضة وانعدام الأمن والطرق المتضررة.


وأوضح أن المطلوب بشكل عاجل هو وقف إطلاق النار لإنهاء معاناة الناس في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة.


وبدعم أمريكي مطلق تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 “إبادة جماعية” على غزة أسفرت عن أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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