حزب الله يعلن تدمير 3 دبابات تقدمت ببلدة مارون الراس جنوب لبنان

بيروت/سما/

أعلن حزب الله، تدمير 3 دبابات ميركافاه، بصواريخ موجهة، أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس، بعد إعلان الاحتلال بدء توغل بري جنوب لبنان.

ويمتلك حزب الله ترسانة من الصواريخ الموجهة، منها أسلحة قادرة على اختراق منظومة تروفي، التي تمتلكها دبابات الاحتلال، بحيث تطلق مقذوفا يفجر أي صاروخ يستهدف الدبابة.

ويأتي الاستهداف بعد الكمين القاتل الذي تعرضت له قوة من نخبة جيش الاحتلال، في بلدة العديسة، ما أسفر عن مقتل 8 ضباط وجنود وإصابة 7 آخرين.

وكان مقاتلو حزب الله، أوقعوا قوات راجلة ومحمولة تابعة للاحتلال في ثلاثة كمائن قاتلة على الحدود مع جنوب لبنان، الأربعاء، أسفرت عن مقتل 8 جنود وضباط من القوات الخاصة.

الكمين الأول وقع في بلدة العديسة قضاء بلدة مرجعيون، حينما تصدى مقاتلو الحزب لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى البلدة انطلاقا من السلك الحدودي مع جنوب لبنان، وأوقعوا فيها خسائر، وأجبروها على التراجع.

وفي مارون الراس، نفذ الحزب كمينه الثاني، معلنا خوض اشتباكات مع جنود إسرائيليين تسللوا إلى البلدة جنوب لبنان وإيقاع إصابات في صفوفهم.

وفي بلدة يارون، كان الكمين الثالث، والذي فجر خلاله مقاتلو الحزب عبوة بقوة إسرائيلية في محيط البلدة الحدودية.

وقال الحزب في بيان إنّه "بينما كانت قوة للعدو الإسرائيلي تحاول الالتفاف على بلدة يارون، باغتهم مجاهدو المقاومة بِتفجير عبوة خاصة"، مشيرا إلى أنّه "أوقع جميع أفراد القوة بين قتيل وجريح".

بدوره، أكد الجيش اللبناني أن قوة إسرائيلية خرقت الخط الأزرق لمسافة 400 متر ثم انسحبت بعد مدة قصيرة.

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها "حزب الله"، عن اشتباكه مع قوة مشاة إسرائيلية منذ إعلان "تل أبيب" بدء عملية عسكرية في جنوب لبنان، فجر الثلاثاء.

وقال متحدث "حزب الله" محمد عفيفي: "أوقعنا عددا كبيرا من القتلى بصفوف القوات الإسرائيلية خلال اشتباكات ببلدتي العديسة ومارون الراس جنوب لبنان لكن هناك تعتيم من العدو".

وأضاف: "ما حصل ببلدتي مارون الراس والعديسة ما هو إلا بداية، والحزب في الجنوب بأعلى درجات الجهوزية".

