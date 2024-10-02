إعلام حزب الله يتوعد الاحتلال بـ"المفاجآت" بعد توغله بريا في الجنوب

بيروت/سما/

هدد إعلام حزب الله، دولة الاحتلال الإسرائيلية بمزيد من "المفاجآت" على وقع توغله البري في جنوب لبنان بالتزامن مع عدوانه العنيف المتواصل منذ مطلع الأسبوع الماضي على الأراضي اللبناة، بما في ذلك العاصمة بيروت.



ونشرت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله، منشورا على منصة "إكس" (تويتر سابقا) يضم صورة مصممة تحمل عبارة "سلسلة عمليات خيبر. بنداء لبيك يا نصر الله. فادي 4".





وعلقت القناة على التصميم الذي يظهر عليه صورة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، بعبارة "انتظروا المفاجآت"، باللغتين العربية والعبرية.



ويأتي ذلك على وقع تصاعد وحشية الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المتواصل على الأراضي اللبنانية، والذي تحول إلى توغل بري في جنوب لبنان.



وفجر الأربعاء، أعلن حزب الله عن تصديه لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة "العديسة" في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية جنوب لبنان، وأوقع فيها خسائر، وأجبرها على التراجع، فيما اعترف جيش الاحتلال بمقتل8 من جنوده وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة.



كما أعلن حزب الله خوض اشتباكات مع جنود إسرائيليين تسللوا إلى بلدة مارون الراس جنوب لبنان وإيقاع إصابات في صفوفهم.



وقال المتحدث باسم حزب الله، محمد عفيفي، "أوقعنا عددا كبيرا من القتلى بصفوف القوات الإسرائيلية خلال اشتباكات ببلدتي العديسة ومارون الراس جنوب لبنان لكن هناك تعتيم من العدو".



وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال الثلاثاء، إن قواته بدأت عملية برية محددة الأهداف لمهاجمة أهداف حزب الله القريبة من الحدود، مشيرا إلى أن العملية البرية سيرافقها إسناد جوي ومدفعي.





ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات الجوية العنيفة وغير المسبوقة على مواقع متفرقة من جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1057 شخصا، وإصابة 2950 آخرين بجروح مختلفة فضلا عن نزوح ما يقرب من المليون شخص.



في المقابل، يواصل حزب الله عملياته ضد الاحتلال الإسرائيلي موسّعا نطاق استهدافاته؛ ردا على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في لبنان، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي الكبير ضد الأراضي اللبنانية مطلع الأسبوع الماضي.