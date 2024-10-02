  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ألطون ينتقد تحرش إسرائيلي بطاقم قناة تركية (فيديو)

الأربعاء 02 أكتوبر 2024 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألطون ينتقد تحرش إسرائيلي بطاقم قناة تركية (فيديو)



انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الأربعاء، تحرش إسرائيلي بطاقم قناة “تي آر تي هابير” التركية أثناء أدائهم واجبهم الإعلامي في تل أبيب.

وقال ألطون في منشور على منصة إكس: “بغض النظر عما تفعله إسرائيل المجرمة، سيظل الصحافيون يعملون على إبقاء التواصل مع غزة ولبنان مفتوحا”.

وذكر أن الصحافيين الذين ينقلون للعالم “المجازر الإسرائيلية” في غزة ولبنان، “لم يكونوا مستهدفين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية فحسب، بل أيضًا من قبل الغزاة الإسرائيليين المدنيين”.

وأشار ألطون إلى أن “قيام أحد المحتلين الإسرائيليين بمضايقة فريق TRT Haber خلال البث المباشر ومحاولة إيقاف البث، يعد أحدث مثال على تهديد الصحافيين”.

وأضاف: “إن توقيف الشرطة الإسرائيلية طاقم القناة بدلاً من المحرض الذي تحرش بهم، يظهر مرة أخرى أن إسرائيل في حالة جنون تام”.

 

 

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا جديدا

4 دول ساهمت بالتصدي للصواريخ الايرانية ..تضرر 100 منزل في منطقة تل أبيب

بدء الهجوم الإيراني على "إسرائيل" (فيديوهات)

حزب الله يوقع 20 جندياً "إسرائيلياً" بين قتيل وجريح بكمين في جنوب لبنان..

إعلام عبري: صواريخ تصيب منصة الغاز قبالة سواحل عسقلان (فيديو)

8 قتلى وعدد من الإصابات في عملية إطلاق نار مزدوجة بتل أبيب واستشهاد المنفذيْن

الصواريخ الإيرانية تضرب القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

ديفيد هيرست: الفوضى التي تبثها "إسرائيل" في الشرق الأوسط ستعود لتلاحقها

d0022a7d-e030-4e30-8039-354881733091

الاحتلال يعترف بتضرر القواعد الجوية التي استهدفتها الصواريخ الإيرانية

photo_2024-10-02_16-20-17

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 8 عسكريين وإصابة آخرين بجروح خطيرة في معارك لبنان

66fd368042360449ec03229e

"إسرائيل" تصدر تحذيرات عاجلة لمواطنيها بعد الكشف عن مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية

رسالة تهديد إيرانية باللغة العبرية لقادة اجهزة الأمن الإسرائيلية: "سنصل اليكم"..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية