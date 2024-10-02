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مباحثات فلسطينية قطرية بشأن إنهاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية

الأربعاء 02 أكتوبر 2024 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباحثات فلسطينية قطرية بشأن إنهاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية



رام الله/سما/

أجرى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الأربعاء، مباحثات مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بشأن سبل إنهاء حرب “الإبادة الجماعية” الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الشيخ، عبر حسابه بمنصة “إكس: “التقيت في العاصمة القطرية الدوحة مع دولة رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني”.

وأضاف أنه “تم بحث التطورات الخطيرة على الساحة الفلسطينية والمنطقة والجهود التي تُبذل لإنهاء هذا العدوان الاسرائيلي المتواصل ضد شعبنا ومقدساتنا”.

وتابع: “وبحثت كذلك الجهود المبذولة من أجل وحدة وتماسك الصف الفلسطيني، بما يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني”.
وبدعم أمريكي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب “إبادة جماعية” على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

وبموازاة ذلك، صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون من أعمال “الإبادة الجماعية” في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ مما أدى إلى استشهاد 721 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و200 واعتقال أكثر من 11 ألف، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

#فلسطين #حرب غزة

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