عقب غزو إسرائيلي.. الصين “تعارض المساس” بسيادة لبنان

بكين/سما/

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها “تعارض” انتهاك إسرائيل سيادة لبنان وأمنه وسلامة أراضيه.

وذكرت الوزارة في بيان، الأربعاء، أن بكين تشعر بـ”قلق عميق” إزاء الاضطرابات الناجمة عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بين كل من إسرائيل ولبنان، وإسرائيل وإيران.

وأضاف في البيان الذي جاء إثر إعلان إسرائيل بدء عملية برية بجنوب لبنان، أن الصين “تعارض المساس بسيادة لبنان وأمنه، وتعارض أي خطوة من شأنها تأجيج العداء وتصعيد التوترات الإقليمية”.

وأشارت إلى أن “التوترات بين لبنان وإسرائيل هي امتداد للصراع في غزة”.

واختتم البيان بدعوة الأطراف المعنية، وبخاصة إسرائيل، إلى “اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة الوضع ومنع تصعيد الصراع أو خروجه عن السيطرة”.

يأتي هذا في حين أعلنت تل أبيب فجر الثلاثاء بدء عملية برية بجنوب لبنان، ويزعم مسؤولون إسرائيليون أنها لن تستغرق أكثر من أسابيع وتهدف لإقامة منطقة أمنية عزلة، بينما تحذر السلطات اللبنانية من انتهاك سيادة البلاد ووجود نوايا احتلالية إسرائيلية.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي عربية في لبنان وسوريا وفلسطين.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشن إسرائيل “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، ما أسفر حتى مساء الثلاثاء عما لا يقل عن 1073 شهيد، بينهم أطفال ونساء، و2955 جريحا وأكثر من مليون نازح، وفق رصد لبيانات السلطات اللبنانية.

(الأناضول)