  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: جرائم الاحتلال بغزة واستهداف المدنيين لن يفلح بإخضاع شعبنا

الأربعاء 02 أكتوبر 2024 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: جرائم الاحتلال بغزة واستهداف المدنيين لن يفلح بإخضاع شعبنا



غزة/سما/

أكدت حركة “حماس” الأربعاء، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة واستهدافها المدنيين في مراكز الإيواء لن يفلح في إخضاع الشعب الفلسطيني ومقاومته.


جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة، تعليقاً على قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، “معهد الأمل للأيتام” ومدرسة “مسقط” اللذين يؤويان نازحين بمدينة غزة ما أدى لاستشهاد 18 فلسطينيا، واستهدافه منازل أثناء توغله بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ما أدى لاستشهاد 53 فلسطينيا، قبل أن ينسحب فجر الأربعاء.
وقالت الحركة: “نؤكد أن المجازر الصهيونية المتواصلة التي تُرتكب بتواطؤ ودعم من الإدارة الأمريكية؛ لن تضعف من عزيمة وصمود شعبنا الفلسطيني، أو تُفلِح في إخضاع مقاومته”.


وأضافت: “إن ارتكاب جيش الاحتلال الصهيوني الإرهابي فجر اليوم مجازر مروعة في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، منها القصف الهمجي العشوائي على منازل للمواطنين شرق خان يونس (..) والغارات الهمجية على مدرسة مَسْقَط ومركز الأمل للأيتام، اللَّذَين يؤويان نازحين، ما أدى لارتقاء حوالي ثمانين شهيداً؛ هو استمرارٌ لنهج جيش الاحتلال الإجرامي الذي يستهدف قتل أكبر عدد من أبناء شعبنا، ضمن جريمة الإبادة المتواصلة”.


وتابعت: “إن جرائم الاحتلال لن تزيد شعبنا إلا إصراراً على المقاومة ومواصلة التصدي لهذا الجيش الفاشي ودحر عدوانه، على طريق تحقيق آمال شعبنا في التحرير وتقرير المصير”.
ودعت الحركة إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين العزل و”لجم آلة الإرهاب الصهيونية” ووقف عدوانها “الفاشي” على شعوب المنطقة وسعيها لتوسيع دائرة الدمار، وفق البيان نفسه.


وأكد البيان أن “النار التي تسعى حكومة الاحتلال لإشعالها في المنطقة لن تحرق سوى هذا الكيان الغاصب المحتلّ”.


ويتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
وبدعم أمريكي مطلق تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 “إبادة جماعية” على غزة أسفرت عن أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
 

#حماس

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا جديدا

4 دول ساهمت بالتصدي للصواريخ الايرانية ..تضرر 100 منزل في منطقة تل أبيب

بدء الهجوم الإيراني على "إسرائيل" (فيديوهات)

حزب الله يوقع 20 جندياً "إسرائيلياً" بين قتيل وجريح بكمين في جنوب لبنان..

إعلام عبري: صواريخ تصيب منصة الغاز قبالة سواحل عسقلان (فيديو)

8 قتلى وعدد من الإصابات في عملية إطلاق نار مزدوجة بتل أبيب واستشهاد المنفذيْن

الصواريخ الإيرانية تضرب القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

ديفيد هيرست: الفوضى التي تبثها "إسرائيل" في الشرق الأوسط ستعود لتلاحقها

d0022a7d-e030-4e30-8039-354881733091

الاحتلال يعترف بتضرر القواعد الجوية التي استهدفتها الصواريخ الإيرانية

photo_2024-10-02_16-20-17

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 8 عسكريين وإصابة آخرين بجروح خطيرة في معارك لبنان

66fd368042360449ec03229e

"إسرائيل" تصدر تحذيرات عاجلة لمواطنيها بعد الكشف عن مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية

رسالة تهديد إيرانية باللغة العبرية لقادة اجهزة الأمن الإسرائيلية: "سنصل اليكم"..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية