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يديعوت احرونوت : انحسار الشرعية الدولية للحرب وإسرائيل معزولة

الأربعاء 02 أكتوبر 2024 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت احرونوت : انحسار الشرعية الدولية للحرب وإسرائيل معزولة



القدس المحتلة/سما/

حصلت إسرائيل بتاريخ 2023/10/7 على دعم دولي غير مسبوق لتغيير الواقع في غزة والقضاء على حماس لكن في 2024/10/7 أصبحت إسرائيل دولة شبه معزولة، بحسب صحيفة يديعوت احرنوت.

ويجري كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية بانتظام مناقشات متعمقة بشأن الوضع السياسي والدبلوماسي لإسرائيل في العالم.

وفي الأسابيع التي تلت هجوم حماس تم وضع علامة على اليد باللون الأخضر، علامة على الدعم المطلق الذي تلقته إسرائيل من العالم. ولكن، مرت سنة، واليد اليوم وفي الواقع كل الأشهر الماضية تشير إلى اللون الأحمر بحسب وصف الصحيفة.

كبار المسؤولين في إدارة بايدن، الذين تجنبوا لعدة أشهر قول كلمة "وقف إطلاق النار" في سياق الحرب في غزة، يقولونها الآن في كل بيان وعدة مرات.

فيما يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت ومسؤولون آخرون مذكرات اعتقال في محكمة لاهاي. تفرض الدول الغربية، حتى الصديقة منها ، حظراً على الأسلحة على إسرائيل، وتعترف دول أخرى بالدولة الفلسطينية .

وعلى مستويات أخرى، هناك مقاطعة صامتة للمستثمرين في إسرائيل، والهجمات على الجاليات اليهودية تتزايد، ومقاطعة الأكاديميين الإسرائيليين، والطلاب والأساتذة الإسرائيليون في الجامعات في دفاع مستمر، وإسرائيل تتحول إلى ورقة حمراء بين دوائر واسعة.

وفقا للصحيفة " هذا هو المعنى العملي لفقدان الشرعية، وكأن إسرائيل هي التي بدأت الحرب وليست هي التي فرضت عليها."

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