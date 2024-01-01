نتنياهو يعقد مشاورات أمنية مع رؤساء اجهزة الأمن لبحث الرد على إيران

القدس المحتلة/سما/

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة تشاور مع رؤساء الأجهزة الأمنية في قاعدة كيريا في تل أبيب لبحث الرد على إيران.

وقال مسؤول أميركي أن بلاده دعم رد إسرائيل على إيران لكنه يجب أن يكون مدروسا.

وقال مسؤول إسرائيلي إن أحد أسباب عدم اتخاذ أي قرار في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، هو أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أراد عقد "جولة تنسيق" مع الإدارة الأميركية، وذلك وفق ما أشار مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد.

وكانت مصادر إسرائيلية قد كشفت لسكاي نيوز عربية، الأربعاء، أن 14 جندياً إسرائيلياً قتلوا باشتباكات وقعت اليوم في جنوب لبنان.

وأعلن التلفزيون الرسمي في إيران، صباح الأربعاء، أن طهران أطلقت 200 صاروخ، في هجومها على إسرائيل، الثلاثاء.

وكانت تقديرات إسرائيلية سابقة، أشارت إلى أن إيران أطلقت نحو 180 صاروخا بالستيا.