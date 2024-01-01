رسالة تهديد إيرانية باللغة العبرية لقادة اجهزة الأمن الإسرائيلية: "سنصل اليكم"..

وكالات - سما-

في إعلان غير عادي نُشر باللغة العبرية، هددت وزارة الاستخبارات الإيرانية بالعمل على تصفية رؤساء المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بمن فيهم رئيس الوزراء.

والتهديد يقول: "سنصل إليك قريبًا".ويتضمن التهديد المباشر قائمة مفصلة بأسماء كبار المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي، إلى جانب نتنياهو.

وتم ذكر رئيس الأركان، وقادة القيادات، وقادة القوات الجوية والبحرية، ويشمل التهديد أيضًا اسم الرئيس السابق للجيش الإسرائيلي، أهارون حاليفا ، الذي تقاعد من الخدمة في الجيش الإسرائيلي.

في الوقت نفسه، أصدر إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن والشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني، تهديدًا أيضًا وقال: "كما ورد في إعلان المرشد الأعلى بعد استشهاد إسماعيل هنية، فإننا نعتبر أنه من واجبنا الانتقام لدماء ضيفنا. سنأخذ بثأر قاسٍ ومؤلم، لكن التوقيت والمكان في أيدينا. وسوف نتصرف بحكمة وعلى حين غرة".

ووفقا له، كان هجوم الليلة الماضية يستهدف أهدافا عسكرية. وإذا ردت إسرائيل، فقد حذر من إمكانية ضرب أهداف مدنية أيضا في الجولة القادمة.

ويأتي التهديد بعد هجوم غير مسبوق وقع الليلة الماضية، أطلقت فيه إيران أكثر من 180 صاروخًا باليستيًا على إسرائيل. وهذا هو الهجوم الثاني خلال ستة أشهر، حيث شمل الهجوم السابق في أبريل مئات الصواريخ والطائرات بدون طيار.