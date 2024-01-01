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مصادر إسرائيلية: مقتل 14 جندي باشتباكات مع حزب الله في جنوب لبنان

الأربعاء 02 أكتوبر 2024 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر إسرائيلية: مقتل 14 جندي باشتباكات مع حزب الله في جنوب لبنان



القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر إسرائيلية لسكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، أن 14 جنديا إسرائيليا قتلوا باشتباكات وقعت اليوم في جنوب لبنان.

وبينما يأتي هذا الاعتراف من جانب مصادر إسرائيلية، قال الجيش، الأربعاء، إن ضابطا إسرائيليا قتل في معارك بلبنان، وذلك في أعقاب توغل للجيش الإسرائيلي عبر الحدود لاستهداف مواقع لحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "النقيب إيتان إسحق أوستر، البالغ من العمر 22 عاما.. سقط أثناء القتال في لبنان"، وفقا لفرانس برس.

 

وكان حزب الله قال، في بيان في وقت سابق اليوم، إنه يخوض اشتباكات جديدة مع قوات إسرائيلية "متسللة" الى بلدة في جنوب لبنان.

وذكر الحزب في بيان "تخوض المقاومة الإسلامية اشتباكات مع جنود العدو المتسللة إلى بلدة مارون الراس"، في جنوب لبنان، مشيرا إلى "استمرار" الاشتباكات التي قال إنها أوقعت "إصابات" في صفوف القوات الإسرائيلية.

وفي وقت لاحق، قال حزب الله حزب إنه فجّر عبوة بقوة إسرائيلية في محيط بلدة يارون الحدودية

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