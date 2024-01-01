الجيش الإسرائيلي : إصابة قواعد سلاح الجو بفعل الهجوم الإيراني

القدس المحتلة/سما/

لأول مرة منذ الهجوم الإيراني أمس، اعترف الجيش الإسرائيلي أنه تم تسجيل عدد من الاصابات في القواعد الجوية، إلا أن الجيش يزعم أن الضربات لم تكن فعالة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "الجيش أقر بأن هناك عدة إصابات لقواعد سلاح الجو نتيجة الهجوم الإيراني أمس، لكن الضربات ليست فعالة".

وأوردت نقلا عن الجيش أن "الضربات لم تستهدف الطائرات أو الأسلحة أو البنى التحتية التشغيلية الهامة، إنما في المباني الإدارية ومواقع الصيانة التي ليست جزءا من النواة العملياتية لسلاح الجو".

وأشارت إلى أنه "خلافا للادعاءات لم يتم إطلاق صواريخ فرط صوتية وعلى حد علمنا لا يمتلك العدو مثل هذه الصواريخ"

بالإضافة إلى ذلك، يوضح الجيش الإسرائيلي أنه، خلافًا للادعاءات الإيرانية، لم يتم إطلاق صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت من إيران أمس، علاوة على ذلك، وفقًا لمسؤولي الأمن، ليس لديهم أي صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت على الإطلاق.

وأطلقت إيران 181 صاروخًا باليستيًا على إسرائيل في هجوم غير مسبوق. وفي طهران قالوا أن ذلك كان رداً على اغتيال إسماعيل هنية وحسن نصر الله والمسؤول الكبير الذي كان معهم. وتم تفعيل أجهزة الإنذار في جميع أنحاء البلاد تقريبًا، من الشمال إلى الجنوب.

وعلى الرغم من الاعتراف بوجود نقاط ضعف محدودة في قواعد سلاح الجو، يقول الجيش الإسرائيلي أنه لا يوجد ضرر على كفاءة سلاح الجو وأنظمة الدفاع الجوي.