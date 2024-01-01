“أنصار الله” تستهدف العمق الإسرائيلي بـ 3 صواريخ من طراز “قدس 5″ و”تل أبيب” تتكتم

صنعاء/ وكالات/

أعلنت جماعة “أنصار الله” في اليمن الأربعاء أنهم استهدفوا مواقع عسكرية في “عمق” إسرائيل بثلاثة صواريخ كروز من طراز “قدس 5″، غداة إطلاق إيران نحو 200 صاروخ بالستي على الدولة العبرية.

وقال المتحدث باسم “أنصار الله” يحيى سريع في بيان مقتضب إنه “دعما للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة”.

وإذ لم يحدد توقيت الإطلاق، أشار سريع إلى أن الهجوم كان “بثلاثة صواريخ مجنحة نوع قدس 5″، لافتا إلى أن الصواريخ تمكنت “من الوصول إلى أهدافها بنجاح وسط تكتم العدو عن نتائج العملية”.

ويأتي هذا الإعلان غداة تأكيد الجمهورية الإسلامية في إيران أنّها أطلقت على إسرائيل 200 صاروخ بالستي فرط صوتي، في هجوم قالت إسرائيل إنّها صدّته بفعالية وتوعّدت بجعل طهران “تدفع ثمنه”.

وفي هذا الإطار، أشاد سريع بـ”عملية الوعد الصادق الإيرانية الثانية” التي قال الحرس الثوري إنها جاءت ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأسبوع الماضي وزعيم حركة حماس اسماعيل هنية في تموز/يوليو.

وتواصل الجماعة منذ تشرين الثاني/نوفمبر شنّ هجمات بالصواريخ والمسيّرات بدأت أولاً على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ولاحقاً، وسعت الجماعة عملياتهم لتطال إسرائيل، واستهدفوا تل أبيب في أكثر من مناسبة.

ورداً على تلك الهجمات، استشهد خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 57 آخرون بجروح بعدما شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على ميناءين ومحطتي كهرباء في محافظة الحديدة التي يسيطر عليها الجماعة في غرب اليمن.