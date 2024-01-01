موقع "اميركي" : إسرائيل ستهاجم المنشئات النفطية في ايران خلال أيام..

واشنطن / وكالات/

أفاد موقع "أكسيوس" أن إسرائيل من المتوقع أن تهاجم إيران خلال أيام وقد يكون الهدف هو المنشآت النفطية في البلاد.

ويأتي هذا ردا على الهجوم واسع النطاق الذي شنته إيران الليلة الماضية. وبحسب التقرير، قال مسؤولون إسرائيليون كبار إن اجتماع الكابنيت انتهى على أساس أنه سيكون هناك رد كبير ضد إيران، ولكن دون قرار واضح بشأن النطاق والتوقيت.

أحد أسباب ذلك هو أن إسرائيل تريد تنسيق تحركاتها مع الولايات المتحدة. وتؤيد الولايات المتحدة الرد الإسرائيلي، لكنها تريد أن يكون محسوبا. وقد يناقش نتنياهو الأمر مع الرئيس بايدن اليوم.

وقال مسؤولون إسرائيليون، كما نشر موقع أكسيوس، إن التقديرات تشير إلى أن أحد أهداف مثل هذا الهجوم قد يكون منشآت النفط في البلاد. وقال مسؤول إسرائيلي: "لدينا علامة استفهام كبيرة حول الكيفية التي يعتزم بها الإيرانيون الرد على الهجوم، لكننا نأخذ في الاعتبار احتمال أنهم سيستمرون حتى النهاية، وستكون تلك لعبة مختلفة تماما".