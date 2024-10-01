رام الله / سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، استشهاد 66 مواطنا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واستشهاد آخرين في نابلس.

وتناولت عناوين الصحف، شن إيران هجوما بالصواريخ على الاحتلال الإسرائيلي، وتوعد الأخير بالرد.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

إيران تشن هجوما بالصواريخ على إسرائيل.. وجيش الاحتلال يتوعد بالرد

مقتل 7 إسرائيليين بإطلاق نار في يافا واستشهاد شابين.. والاحتلال يحاصر الخليل

الرئيس يصل الدوحة للمشاركة في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي

السعودية تطالب بمحاسبة معرقلي مساعي السلام

رام الله: إحياء الذكرى الـ 75 لتأسيس الصين والـ 36 لإقامة علاقاتها الدبلوماسية مع فلسطين

شهيدان و11 إصابة في مخيم بلاطة ونابلس وهدم كنيسة وغرف زراعية في بيت جالا ومنزلين بأريحا

أوجاع نابلس.. نزف حتى الموت

مجلس الوزراء يصادق على خطة طارئة لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة من المياه

هكذا استخدم الاحتلال إصابات الأسرى الجرحى أداة للتعذيب!

إضراب عام وزيارة أضرحة الشهداء في الذكرى الـ24 لهبة القدس والأقصى

"الأيام":

عشرات الصواريخ الإيرانية تقصف إسرائيل، وتل أبيب تهدد برد شديد

66 شهيداً.. قصف نازحين وغارات تستهدف منازل ومركبات ومارة

مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 15 آخرين بعملية طعن وإطلاق نار في يافا

الضفة: شهيدان وإصابات خلال عمليات اقتحام وإصابة أربعة من جنود الاحتلال

إسرائيل تبدأ عملية برية "محدودة" في جنوب لبنان وتواصل قصف بيروت

إصابة سفينتين قبالة اليمن بهجومين تبناهما الحوثيون

6 قتلى في غارات إسرائيلية على سورية

الحكومة تقر خطة لتلبية احتياجات القطاع من المياه

"القدس":

إيران تمطر إسرائيل بوابل من الصواريخ

الاحتلال يواصل قصف لبنان.. إجلاء قرى وإقامة منطقة عازلة بالنار

غارات تلاحق النازحين في مراكز الإيواء

7 قتلى و15 مصابا بعملية مزدوجة في تل أبيب

إسرائيل تستدعي المزيد من قواتها للشمال

شهیدان وعدة إصابات برصاص الاحتلال

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