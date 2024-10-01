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الاعلام العبري : تضرر 100 منزل جراء الصواريخ الإيرانية في منطقة تل أبيب

الأربعاء 02 أكتوبر 2024 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري : تضرر 100 منزل جراء الصواريخ الإيرانية في منطقة تل أبيب



القدس المحتلة / سما/

أفادت قناة كان العبرية، اليوم الأربعاء، بتضرر نحو 100 منزل في "هود هشارون شمال تل أبيب" جراء القصف الصاروخي الإيراني.

إلى ذلك، قال القناة العبرية، إن المجلس الوزاري "الإسرائيلي" السياسي والأمني "الكابينيت" يدرس الرد على إيران بقصف منشآت نفطية.

ونقلت القناة 12 عن وول ستريت جورنال، أن "إسرائيل" بعثت برسالة إلى الغرب مفادها أنه سيهاجم بشكل مباشر المنشآت النووية أو النفطية الإيرانية ردًا على الهجوم أمس.

تعقيبًا على إطلاق عشرات الصواريخ البالستية تجاه "إسرائيل"، قال الحرس الثوري الإيراني: "رداً على استشهاد إسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله والشهيد نيلفوروشان، استهدفنا قلب الأراضي المحتلة".

وحذّر الحرس الثوري "إسرائيل" في بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء: "إذا رد النظام الصهيوني على العملية الإيرانية فإنه سيواجه هجمات عنيفة".

وقال: بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن العملية التي جرى تنفيذها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش.

وهدد الحرس الثوري الإيراني أن أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرًا وأقوى.

واغتالت "إسرائيل" الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما اغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قصف لمقر إقامته خلال زيارة لطهران نهاية يوليو/ تموز الماضي.

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