الاحتلال يصيب 3 مسعفين ويعتقل 5 مواطنين بينهم أب ونجلاه في الخليل

الخليل/ سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين بينهم أب ونجليه، وأصابت ثلاثة مسعفين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية وأمنية لـ"وفا" أن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت المواطن راشد عويضة مسك، ونجليه يحيى وإبراهيم، بحجة تنفيذ نجله محمد عملية إطلاق نار في مدينة يافا بأراضي عام 48، كما فتشت منزلهم وعاثت في محتوياتها خرابا واعتدت عليهم بالضرب المبرح.

كما داهمت منزل المواطن عبد الفتاح الهيموني بمدينة الخليل وفتشته وعبثت بمحتوياته، بحجة مشاركة نجله أحمد في تنفيذ عملية إطلاق النار في مدينة يافا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة حلحول شمال الخليل الشاب سامر جمال زماعرة، ومن مخيم العروب شمال الخليل اعتقلت محمد وحيد الحريبي، واقتادتهما عقب تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما إلى جهة غير معلومة.

كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على طاقم إسعاف أبو علان، وهم: محمد الوحش، ومحمد عبد الخالق أبو علان، وشقيقه وسام، ما تسبب في إصابتهم برضوض.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع جنوب الخليل وفتشت عدة منازل تعود ملكيتها لعائلتي الرواشدة والحوامدة.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.