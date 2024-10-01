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طقس فلسطين : ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة

الأربعاء 02 أكتوبر 2024 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة



رام الله / سما/

يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً، بارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام (العظمى في القدس المحتلة 24 درجة مئوية). ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة، خاصّة على المناطق الشمالية في ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء، يكون الجو باردا في المناطق الجبلية، باردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم غد الخميس، فيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها يوم السبت المقبل، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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