الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا جديدا

القدس المحتلة/سما/

أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جديدا مساء يوم الثلاثاء عقب انتهاء الهجوم الصاروخي الإيراني.



وقال رئيس الأركان الجنرال هرتسي هليفي في نهاية تقييم الوضع: "أثبتنا قدرتنا على منع العدو من تحقيق أي إنجاز من خلال الدمج بين سلوك المواطنين المثالي ومنظومة دفاع جوي قوية جدا".

وأضاف هرتسي هليفي "سنختار متى سنجبي الثمن وسنثبت قدراتنا الهجومية الدقيقة والمفاجئة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية".



وأعلن الحرس الثوري اليوم الثلاثاء أنه أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل وحذر من أن رد إسرائيل سيقابله رد من طهران "أكثر سحقا وتدمير".

وأفاد الحرس الثوري بأن الهجوم الصاروخي استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية، موضحا أنهالقصف جاء ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران نهاية يونيو الماضي، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد العمليات في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان، في غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز" إن إطلاق الصواريخ جاء بناء على أوامر من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي ظل في مكان آمن منذ الغارات الجوية الإسرائيلية على بيروت التي قتلت نصر الله الأسبوع الماضي.

هذا، توعد مسؤولون إسرائيلون برد شديد على الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران يوم الثلاثاء على إسرائيل فيما تتواصل مداولات رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو الأمنية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الإيراني "ستكون له عواقب" وأن المستوى العسكري في إسرائيل لديه خطط.