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الرئيس الإيراني: الهجوم كان دفاعا عن مصالحنا ومواطنينا

الأربعاء 02 أكتوبر 2024 01:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الإيراني: الهجوم كان دفاعا عن مصالحنا ومواطنينا



طهران/سما/

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الهجوم الصاروخي على إسرائيل كان دفاعا عن مصالح إيران ومواطنيها.


وكتب بزشكيان عبر حسابه على منصة "إكس": "استنادا إلى الحقوق المشروعة وبهدف تحقيق السلام والأمن لإيران والمنطقة، تم الرد بشكل حاسم على عدوان النظام الصهيوني".


وأضاف: "يأتي هذا الإجراء دفاعا عن مصالح ومواطني إيران. وليعلم نتنياهو أن إيران ليست دولة محاربة، لكنها تقف بحزم في وجه أي تهديد".

وشدد بزشكيان على أن "هذا ليس سوى جزء من قدراتنا، لا تدخلوا في صراع مع إيران".

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء أن إيران أطلقت مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وطلب المتحدث باسم الجيش من الإسرائيليين البقاء في حالة تأهب واتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية بدقة.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء ضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة.

وقال الحرس الثوري في بيان أولي: "ردا على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية والشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد اللواء عباس نيلفوروشان، بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ".

#الرئيبس الايراني #ايران #اسرائيل

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