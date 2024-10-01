الكرملين: ليس لدى بوتين خطط للاتصال بنتنياهو حاليا

موسكو/سما/

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء بأنه ليس لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطط للتواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاليا.



وقال بيسكوف في تصريح لوكالة "تاس" ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو مستعدة لتنظيم اتصالات عاجلة بين بوتين ونتنياهو إذا لزم الأمر وما إذا كانت روسيا قد تلقت مثل هذا الطلب: "لا توجد مثل هذه الخطط في الوقت الحالي".



وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قالت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لمكالمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغية منع هجوم إيراني على إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو يسعى لمحادثة الرئيس الروسي على خلفية التصعيد بين إسرائيل وإيران.

وأفادت بأنه "إذا جرت مثل هذه المحادثة، فيجب افتراض أن يكون هدفها هو أن يطلب من الرئيس بوتين استخدام نفوذه لمنع هجوم إيراني مباشر على إسرائيل"، مشيرة إلى أن مكتب رئيس الوزراء رفض التعليق على الأمر.

وردّت إيران على سلسلة العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخرا بما في ذلك اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المنسوب لإسرائيل، وسلسلة الهجمات اللاحقة في لبنان والتي بلغت ذروتها باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وأعلن الحرس الثوري مساء اليوم الثلاثاء إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل وحذر من أن رد تل أبيب سيقابله رد من طهران "أكثر سحقا وتدميرا".

وقال مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز" إن إطلاق الصواريخ جاء بناء على أوامر من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي ظل في مكان آمن منذ الغارات الجوية الإسرائيلية على بيروت التي قتلت نصر الله الأسبوع الماضي.

وأكد الجيش الإسرائيلي إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي في أعقاب الهجوم الإيراني، وقال مسؤولون إسرائيليون إن هذا الهجوم "ستكون له عواقب" وهدد طهران برد شديد.

وقال مصدر أمني إسرائيلي مساء الثلاثاء إن تل أبيب ستهاجم إيران بشكل مكثف الليلة ردا على ردا على استهدافها بالصواريخ.