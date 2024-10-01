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وزير الدفاع الإيراني: إذا رد الكيان على عملياتنا سيتلقى صفعة أكثر شدة

الأربعاء 02 أكتوبر 2024 12:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع الإيراني: إذا رد الكيان على عملياتنا سيتلقى صفعة أكثر شدة



طهران/سما/

أعلن وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده أن إسرائيل ستتلقى صفعة أكثر شدة في حال ردها على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.


وقال وزير الدفاع الإيراني إن "عملية الحرس الثوري مشروعة ووفق القوانين الدولية"، مضيفا "لم نستخدم قدراتنا الصاروخية الأكثر تطورا وذات القوة التدميرية الأكبر بعملية الوعد الصادق 2".

وتابع "إذا تعرضت المنطقة للتصعيد والحرب سنتعامل بشدة أكبر في الموجات القادمة".

وأعلن الحرس الثوري اليوم الثلاثاء أنه أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل وحذر من أن رد إسرائيل سيقابله رد من طهران "أكثر سحقا وتدميرا".

وقال مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز" إن إطلاق الصواريخ جاء بناء على أوامر من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي ظل في مكان آمن منذ الغارات الجوية الإسرائيلية على بيروت التي قتلت نصر الله الأسبوع الماضي.

#ايران

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