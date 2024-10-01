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ثلاثة شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات

الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 11:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات



غزة / سما/

استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب ثمانية آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر محلي بأن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا ثلاثة شهداء وثمانية إصابات إلى مستشفى العودة، إثر استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين في المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,638 مواطنا، وإصابة 96,460 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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