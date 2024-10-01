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واشنطن : سيناريو استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية مطروح

الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 11:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن : سيناريو استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية مطروح



واشنطن / وكالات/

 أكد مسؤولون أمريكيون في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" أن سيناريو استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية مطروح كخطة للرد.

وأوضح المسؤولون أن الإدارة الأمريكية كانت تقيم مؤخرا كيف يمكن أن يتطور تبادل إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وأشار المسؤولون إلى أن عدة سيناريوهات مطروحة كتطور للوضع الراهن وأكثرها تطرفا ممكن أن يكون ضرب إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية في أصفهان.

أشار المسؤولون إلى أن إيران خصبت اليورانيوم بنسبة قريبة من النسبة المطلوبة لإنتاج القنبلة النووية.

وأكد المسؤولون أن إنتاج إيران لقنبلة نووية يتطلب في الوضع الراهن عدة أسابيع، ولكن في حال ضرب المنشآت النووية سوف يستغرق ذلك وقتا أطول بكثير.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء أن إيران أطلقت مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وطلب المتحدث باسم الجيش من الإسرائيليين البقاء في حالة تأهب واتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية بدقة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني بدء ضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة.

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