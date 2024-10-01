تعليق الدوام الوجاهي في عدد من مدارس وجامعات الضفة والقدس غداً

رام الله / سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن دوام المدارس سيكون غداً الاربعاء يوم مهمات عن بعد في مديريات محافظة الخليل وأريحا وبيت لحم والقدس وضواحي القدس، ودوام طبيعي في باقي المحافظات.

وأعلنت محافظة القدس، مساء اليوم، تعليق الدوام الوجاهي غدا الأربعاء في كافة المدارس والجامعات ودور الحضانة في المحافظة، نظرا للظروف الراهنة.

وأوضحت المحافظة أن التعليم في كافة المؤسسات التعليمية سيكون عن بعد، عبر وسائل التعليم الالكترونية، وسيتم الإعلان لاحقا عن أي قرارات جديدة بالخصوص.

وأعلنت جامعات النجاح ونابلس للتعليم المهني والتقني وبيرزيت وخضوري والخليل وفلسطين الاهلية وبيت لحم ودار الكلمة أن الدوام سيكون يوم غد الأربعاء إلكترونياً حرصا على سلامة الطلبة.