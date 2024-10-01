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تعليق الدوام الوجاهي في عدد من مدارس وجامعات الضفة والقدس غداً

الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 11:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق الدوام الوجاهي في عدد من مدارس وجامعات الضفة والقدس غداً



رام الله / سما/

 أعلنت وزارة التربية والتعليم أن دوام المدارس سيكون غداً الاربعاء يوم مهمات عن بعد في مديريات محافظة الخليل وأريحا وبيت لحم والقدس وضواحي القدس، ودوام طبيعي في باقي المحافظات.

وأعلنت محافظة القدس، مساء اليوم، تعليق الدوام الوجاهي غدا الأربعاء في كافة المدارس والجامعات ودور الحضانة في المحافظة، نظرا للظروف الراهنة.

وأوضحت المحافظة أن التعليم في كافة المؤسسات التعليمية سيكون عن بعد، عبر وسائل التعليم الالكترونية، وسيتم الإعلان لاحقا عن أي قرارات جديدة بالخصوص.

وأعلنت جامعات النجاح ونابلس للتعليم المهني والتقني وبيرزيت وخضوري والخليل وفلسطين الاهلية وبيت لحم ودار الكلمة أن الدوام سيكون يوم غد الأربعاء إلكترونياً حرصا على سلامة الطلبة.

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