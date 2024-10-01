إيران تقصف "إسرائيل" بعشرات الصواريخ

طهران/سما/

شنت إيران هجوما صاروخيا واسعا على إسرائيل، مساء الثلاثاء، أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل وهروب الملايين إلى الملاجئ.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت 180 صاروخا، وذلك بعد أن تحدثت في تقدير سابق عن ما لا يقل عن 200 صاروخ.

وشوهدت عشرات الصواريخ في سماء الضفة الغربية قادمة من الشرق باتجاه النقب وتل أبيب. كما شوهدت الصواريخ تحلق أيضا فوق وسط الأردن باتجاه إسرائيل.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل، مشيرا إلى أن أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى.

وأعلن الحرس الثوري في بيان أن استهداف “العمق الصهيوني جاء ردا على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية و أمين حزب الله حسن نصر الله وعباس نيلفوروشان نائب قائد عمليات الحرس الثوري الإيراني”.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على منصة إكس إن الهجوم الإيراني على إسرائيل “رد قانوني وعقلاني ومشروع على الأعمال الإرهابية”.

وكتبت البعثة “إذا تجرأ النظام الصهيوني على الرد أو ارتكاب المزيد من الأعمال العدوانية، فسوف يتبع ذلك رد ساحق. وننصح الدول في المنطقة وحلفاء الصهاينة بالابتعاد عنهم”.

وأغلقت إسرائيل مجالها الجوي وحوّلت الرحلات الجوية إلى مجالات بديلة خارج إسرائيل.

كذلك، أعلن الأردن والعراق ولبنان إغلاق المجالات الجوية.

إسرائيل تتوعد

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الهجوم الصاروخي الإيراني خطير وسيكون له عواقب، رافضا تحديد كيفية ومتى سترد إسرائيل.

وأضاف هاغاري أنه ليس لديه معلومات عن وقوع أي وفيات أو إصابات نتيجة للهجوم الصاروخي. وقال إن هناك بضع إصابات في الوسط والجنوب.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية أطلقتا نحو 12 من الصواريخ الاعتراضية لاستهداف الصواريخ الإيرانية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر للصحافيين إنه لم يتم استخدام أي أصول عسكرية أمريكية أخرى لإسقاط الصواريخ التي أطلقت كلها من داخل إيران.

(وكالات)