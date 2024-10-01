سلاح الجو الأردني وأنظمة الدفاع الجوي اعترضت صواريخ ومسيرات دخلت مجال الأردن

عمان/سما/

قالت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان الثلاثاء، إن طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي اعترضت العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني.

ودعت المديرية المواطنين الى “الاستجابة للتحذيرات من قبل الجيش جراء تعامل طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي مع العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني”.

وأطلقت إيران مساء الثلاثاء رشقات من عشرات الصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

وسمعت أصوات انفجارات بينما شوهدت عشرات الصواريخ تمر في سماء عمان.

وتناقل اردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو قصيرة للصواريخ في سماء المملكة، واخرى لشظايا سقطت في مناطق متفرقة.

واشار بيان صادر عن وزارة الداخلية الاردنية الى “سقوط عدة شظايا لأجسام في محافظات مختلفة”، موضحة انه “نتج عنها اصابتان طفيفتان”.

وحضت مديرية الأمن العام الأردني المواطنين على “اتباع التعليمات والبقاء في منازلهم كونها الأكثر أماناُ في ظل هذه الظروف الطارئة وذلك حفاظاً على سلامتهم”.

كما دعتهم إلى “عدم الاقتراب من باقي أي أجسام ساقطة أو التعامل معها أو التجمهر بالقرب منها لحين وصول الفرق المختصة”، مؤكدة “ضرورة الإبلاغ عنها وعن أماكن سقوطها لضمان سلامتهم وتجنب الخسائر البشرية والمادية”.



من جهة أخرى، نقل بيان رسمي عن مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الاردنية قوله “تم إطلاق المئات من الصواريخ الإيرانية باتجاه اسرائيل”.

وأكد مصدر عسكري في بيان لاحق وضع “التشكيلات والوحدات كافة على أهبة الاستعداد للتصدي لأي محاولات تهدد أمن واستقرار المملكة”.

وعلقت هيئة تنظيم الطيران المدني في الاردن حركة الطيران في اجواء المملكة بشكل مؤقت بالتزامن مع إطلاق إيران صواريخ باتجاه إسرائيل، قبل أن يعلن الجيش الاردني لاحقا إعادة فتح الأجواء.

ووفقا لبيان الجيش “تم إعادة فتح المجال الجوي الأردني بعد اغلاقها أمام حركة الطائرات”.

(أ ف ب)