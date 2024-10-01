"القسام" تبارك الرد الإيراني الذي طال كامل فلسطين المحتلة

غزة/سما/

أكد أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب القسام"، مباركته الضربة الإيرانية التي "طالت كامل جفرافيا فلسطين المحتلة"، مشددا على أن هذا يوم استثنائي في تاريخ الصراع.

وقال أبو عبيدة: "نبارك الرد الإيراني الذي طال كامل جغرافيا فلسطين المحتلة ووجه ضربةً قوية للاحتلال المجرم الذي ظن أن عربدته في المنطقة وعدوانه على شعوبها يمكن أن يمر دون عقاب".

وأضاف: "هذا يوم استثنائي في تاريخ الصراع تقاطعت فيه نيران مقاومي الأمة في سماء فلسطين، وتعرضت فيه (تل أبيب) لضربات المجاهدين من اليمن ولبنان وفلسطين وإيران وهذه دعوة لكل أحرار الأمة بأن يجعلوا لهم سهما في تحرير فلسطين".