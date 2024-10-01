طهران: الرد الإيراني على الأعمال الإرهابية التي ارتكبها النظام الصهيوني قانوني وعقلاني

طهران/سما/

أكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن الرد الإيراني على الأعمال الإرهابية التي ارتكبها النظام الصهيوني قانوني وعقلاني.



وقالت البعثة في بيان: "إن الرد الإيراني القانوني والعقلاني والمشروع على الأعمال الإرهابية التي ارتكبها النظام الصهيوني والتي شملت استهداف المواطنين والمصالح الإيرانية وانتهاك السيادة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية قد تم تنفيذه على النحو الواجب".



وأضاف البيان: "إذا تجرأ النظام الصهيوني على الرد أو ارتكب المزيد من الأعمال الشريرة، فسوف يتبع ذلك رد ساحق، وننصح الدول الإقليمية وأنصار الصهاينة بالتخلي عن هذا النظام".

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء أن إيران أطلقت مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وطلب المتحدث باسم الجيش من الإسرائيليين البقاء في حالة تأهب واتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية بدقة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني بدء ضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة.

وقال الحرس الثوري في بيان أولي: "ردا على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية والشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد اللواء عباس نيلفوروشان، بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ".