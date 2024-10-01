  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

طهران: الرد الإيراني على الأعمال الإرهابية التي ارتكبها النظام الصهيوني قانوني وعقلاني

الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران: الرد الإيراني على الأعمال الإرهابية التي ارتكبها النظام الصهيوني قانوني وعقلاني



طهران/سما/

أكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن الرد الإيراني على الأعمال الإرهابية التي ارتكبها النظام الصهيوني قانوني وعقلاني.


وقالت البعثة في بيان: "إن الرد الإيراني القانوني والعقلاني والمشروع على الأعمال الإرهابية التي ارتكبها النظام الصهيوني والتي شملت استهداف المواطنين والمصالح الإيرانية وانتهاك السيادة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية قد تم تنفيذه على النحو الواجب".


وأضاف البيان: "إذا تجرأ النظام الصهيوني على الرد أو ارتكب المزيد من الأعمال الشريرة، فسوف يتبع ذلك رد ساحق، وننصح الدول الإقليمية وأنصار الصهاينة بالتخلي عن هذا النظام".

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء أن إيران أطلقت مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وطلب المتحدث باسم الجيش من الإسرائيليين البقاء في حالة تأهب واتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية بدقة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني بدء ضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة.

وقال الحرس الثوري في بيان أولي: "ردا على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية والشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد اللواء عباس نيلفوروشان، بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ".

الأكثر قراءة اليوم

بدء الهجوم الإيراني على "إسرائيل" (فيديوهات)

استشهاد المذيعة في التلفزيون السوري صفاء أحمد و3 مدنيين في قصف دمشق

حرائق واصابة اسرائيلي ..سقوط صواريخ من لبنان على منطقة تل ابيب وشمال الضفة

رئيس تحرير “هآرتس”: “إسرائيل تعتمِد استراتيجيّة جديدةً خفيةً في لبنان واستيطان الجنوب وغزة على الطاولة..

الكابينيت الإسرائيلي يصادق على العملية البرية في لبنان ..

نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الوضع خطير ولا يمكن التنبؤ إلى أين ستقودنا الأيام القادمة

يديعوت: نتنياهو يسعى لمكالمة بوتين بغية منع هجوم إيراني

الأخبار الرئيسية

photo_2024-10-01_20-19-47

الحرس الثوري الإيراني: الهجوم الصاروخي استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية

"إسرائيل" تهدد برد شديد على الهجوم الإيراني

photo_2024-10-01_20-11-09

إعلام عبري: صواريخ تصيب منصة الغاز قبالة سواحل عسقلان (فيديو)

photo_2024-10-01_17-21-03

8 قتلى وعدد من الإصابات في عملية إطلاق نار مزدوجة بتل أبيب واستشهاد المنفذيْن

photo_2024-10-01_18-27-11

الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا أوليا بعد الهجوم الصاروخي على "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية