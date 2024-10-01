غوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان

واشنطن/سما/

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله".



وقال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في بيان: "إن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد الصراع في لبنان ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار".



وأكد البيان على أن "من الضروري تجنب الحرب الشاملة بأي ثمن واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه".

كما تحدث غوتيريش مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وأكد له أن منظومة الأمم المتحدة برمتها في لبنان متأهبة لتقديم المساعدة للمحتاجين.

كما طالب غوتيريش المجتمع الدولي بتخصيص 426 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في لبنان.

هذا، وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فرض منطقة عسكرية مغلقة في منطقة المطلة ومسكاف عام وكفر جلعادي، بناء على تقييم الوضع، مبينا أن "الدخول إلى هذه المناطق يعتبر ممنوعا بأوامر من الجيش الإسرائيلي".

وذكر بيان الجيش أن هذا الإعلان يدخل حيز التنفيذ يوم 30 سبتمبر 2024 وينتهي في 6 أكتوبر 2024.

وفجر اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش بدء عملية برية مستهدفة ومحددة ضد أهداف لـ "حزب الله" في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.