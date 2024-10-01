أسعار النفط تحلق بعد تقرير عن ضربة إيرانية محتملة على "إسرائيل"

واشنطن/سما/

قفزت أسعار النفط في تعاملات بعد الظهيرة يوم الثلاثاء إثر تقارير تحدثت عن ضربة إيرانية محتملة ضد إسرائيل.



وبحلول الساعة 18:02 بتوقيت موسكو ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.29% إلى 70.41 دولاراً للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.14% إلى 73.95 دولاراً للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.

وذكرت وسائل إعلام أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تخطط لشن هجمات على الأراضي الإسرائيلية بصواريخ باليستية في المستقبل القريب.

وتتخوف الأسواق من توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط ما سيؤدي إلى اضطراب في إمدادات الذهب الأسود.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الولايات المتحدة أبلغت تل أبيب برصد استعدادات من قبل إيران لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل.



وأكد أن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيكون له عواقب، مستطردا بالقول "لن أوضح أكثر من ذلك".

هذا، وصرح مسؤول كبير في البيت الأبيض لموقع "أكسيوس" بأن الولايات المتحدة لديها مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي على إسرائيل.

وأبلغ مسؤول إسرائيلي كبير "أكسيوس" أن أحدث المعلومات الاستخباراتية يشير إلى أن الهجوم سوف يتم تنفيذه في الساعات القليلة المقبلة".