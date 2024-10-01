"إسرائيل" تهدد برد شديد على الهجوم الإيراني

القدس المحتلة/سما/

هدد مسؤولون إسرائيلين برد شديد على الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران يوم الثلاثاء على إسرائيل، فيما تتواصل المداولات الأمنية المكثفة لدى رئيس الوزار بنيامين نتنياهو.



وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم الإيراني "ستكون له عواقب" وأن المستوى العسكري في إسرائيل لديه خطط.

وقال مصدر أمني إسرائيلي مساء يوم الثلاثاء إن تل أبيب ستهاجم إيران بشكل مكثف الليلة ردا على ردا على استهدافها بالصواريخ.

وذكرت "القناة 12" العبرية أنه من المقرر أن يشن الجيش الإسرائيلي "ضربات قوية" ضد أهداف في جميع أنحاء الشرق الأوسط الليلة المقبلة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم الثلاثاء أن الهجوم الصاروخي استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن القصف جاء ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران نهاية يونيو الماضي، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد العمليات في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان، في غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة.

وفي بيانه الأول أعلن الحرس الثوري اليوم الثلاثاء أنه أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل وحذر من أن رد إسرائيل سيقابله رد من طهران “أكثر سحقا وتدميرا”.

وشدد على أن إسرائيل في حال ردت على الهجوم فإنها ستواجه هجمات عنيفة.

وقال مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز" إن إطلاق الصواريخ جاء بناء على أوامر من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي ظل في مكان آمن منذ الغارات الجوية الإسرائيلية على بيروت التي قتلت نصر الله الأسبوع الماضي.

هذا، توعد مسؤولون إسرائيلون برد شديد على الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران يوم الثلاثاء على إسرائيل فيما تتواصل مداولات رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو الأمنية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الإيراني "ستكون له عواقب" وأن المستوى العسكري في إسرائيل لديه خطط.