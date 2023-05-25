8 قتلى وعدد من الإصابات في عملية إطلاق نار مزدوجة بتل أبيب واستشهاد المنفذيْن

القدس المحتلة/سما/

قتل 8 أشخاص وأصيب عدد آخر، الثلاثاء، في عملية إطلاق نار في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “مقتل 8 أشخاص في هجوم يافا”.

فيما قالت صحيفة “يسرائيل هيوم”: “10 إصابات في عملية إطلاق نار في تل أبيب”.

بدوره، قال الإسعاف الإسرائيلي (نجمة داود الحمراء) في بيان نقلته هيئة البث العبرية الرسمية: 4 مصابين بجروح خطيرة جدا، واثنان في حالة ميؤوس منها جراء إطلاق النار في يافا وسط تل أبيب.

أما القناة 12 العبرية قالت إن “إطلاق النار في يافا جرى في ساحتين (لم تسمهما)”.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، بأنه تم إطلاق النار على منفذيّ الهجوم وتصفيتهم.