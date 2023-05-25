القوات اليمنية تعلن تنفيذ 3 عمليات في البحر الأحمر والمحيط الهندي والبحر العربي

صنعاء/سما/

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين يحيى سريع أن القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو نفذت 3 عمليات عسكرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي والبحر العربي.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان مصور اليوم الثلاثاء، أن "القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت ثلاث عمليات عسكرية، الأولى استهدفت سفينة ( CORDELIA MOON) النفطية البريطانية في البحر الأحمر، بثمانية صواريخ باليستية ومجنحة وطائرة مسيرة وزورق مسير، وتمت إصابة السفينة إصابة بالغة".

وأضاف البيان: "تم خلال العملية الثانية استهداف سفينة (MARATHOPOLIS) في المحيط الهندي بصاروخ مجنح".

وأشار البيان إلى أن "العملية الثالثة تمثلت في استهدفت سفينة (MARATHOPOLIS ) مجددا لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك أثناء إبحارها في منطقة عمليات القوات المسلحة في البحر العربي إلى الشمال الشرقي من أرخبيل سقطرى اليمني، وتم استهدافها بطائرة مسيرة وأدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر".

وأكدت القوات المسلحة اليمنية في بيانها أنها "مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية وفرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها ووقف العدوان على لبنان".