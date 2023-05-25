ما شكل الهجوم الذي تتوقعه "إسرائيل" من إيران؟

القدس المحتلة/سما/

أكد مسؤول أمريكي مطلع أن الهجوم الإيراني على إسرائيل سيشمل مسيرات وصواريخ باليستية.



وأكد المسؤول الأمريكي في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة "تدعم بنشاط الاستعدادات الدفاعية لإسرائيل ضد هذا الهجوم"، محذرا من أن الهجوم المباشر على إسرائيل "سيحمل عواقب وخيمة على إيران".

وطلبت السفارة الأمريكية في إسرائيل من موظفيها الاستعداد الاتجاه إلى الملاجئ والأماكن الآمنة لأول مرة منذ عدة أشهر، بحسب الصحيفة.

ونقلت نيويوك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أن: " الهجوم الإيراني سيكون على 3 قواعد جوية عسكرية ومقر استخباري شمال تل أبيب، ونعتقد أن الهجوم سيكون بالصواريخ الباليستية والمسيرات سيكون في غضون 12 ساعة.

فيما قال مسؤول أميركي لـ«رويترز»:" أن هناك مؤشرات أولية تشير إلى أن الهجوم الصاروخي الإيراني المحتمل قد يكون بحجم الهجوم الذي وقع في نيسان الفائت على الأقل رغم صعوبة التأكد من ذلك.

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة "أكسيوس" إن الولايات المتحدة لديها مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي ضد إسرائيل في الساعات المقبلة.

وأبلغ مسؤول إسرائيلي كبير وكالة "أكسيوس" أن أحدث المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن الهجوم سوف يتم تنفيذه في الساعات القليلة المقبلة، وقال المسؤول إن التحذير جاء من الولايات المتحدة في حوالي الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي".

يأتي ذلك عقب تعهد طهران بالرد بعد سلسلة الاغتيالات الإسرائيلية الأخيرة، ويعتقد البيت الأبيض أن الرد على هذه الاغتيالات على وشك أن يبدأ، وقد حذر بالفعل من "عواقب وخيمة" قد تترتب على إيران.

وأعرب المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون عن قلقهم من أن يدفع الغزو البري الإسرائيلي للبنان واغتيال زعيم "حزب الله" حسن نصر الله إيران إلى تغيير مسارها والمشاركة بشكل أكثر مباشرة.