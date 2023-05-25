مسؤول إسرائيلي يحدد هدف العملية في لبنان

القدس المحتلة/سما/

قال مسؤول إسرائيلي إن العملية البرية في جنوب لبنان هدفها تدمير البنية التحتية لـ"حزب الله" وتجنب تكرار سيناريو 7 أكتوبر.



وقال المسؤول إن نطاق العملية في جنوب لبنان يمكن أن يتغير، مضيفا "أن التهديد الذي يشكله لبنان يحتاج إلى معالجة قبل التوصل إلى اتفاق سياسي مستقبلي".

وأضاف:"لا يمكن أن تتم التسوية قبل انتهاء العملية، لقد حظيت إسرائيل بالضوء الأخضر من قبل الولايات المتحدة لهذه الخطوة المحددة."

وأشار المسؤول إلى أن التسريبات من الحكومة الأمريكية تعرض الجيش الإسرائيلي للخطر، قائلا:"لم يعجبنا ذلك ومن الواضح لنا أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق، وبالتالي فإن لديهم دوافع لمحاولة الحد من هذه العملية".

ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن تل أبيب لا تخطط لأي عمليات استيطانية في لبنان

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء يوم الاثنين إنه على علم بالتقارير بشأن توجه إسرائيل لشن عملية برية في لبنان.

وأعربت إدارة بايدن عن دعمها للعملة العسكرية البرية، وذكر البيت الأبيض في بيان رسمي: "نحن ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله".

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، بدء عملية برية مستهدفة ومحددة ضد أهداف لـ "حزب الله" في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.