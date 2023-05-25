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مسؤول أمني إسرائيلي: لم تحدث اشتباكات على الأرض مع "حزب الله"

الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمني إسرائيلي: لم تحدث اشتباكات على الأرض مع "حزب الله"



القدس المحتلة/سما/

أكد مسؤول أمني إسرائيلي لشبكة CNN الأمريكية أنه لم تحدث حتى الآن أي اشتباكات على الأرض بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وأن التوغل في بيروت ليس مطروحا على الطاولة.


وشدد المسؤول على أن "العملية البرية التي شنها الجيش الإسرائيلي ليلا في جنوب لبنان لا ترقى إلى مستوى غزو أو توغل"، واصفا إياها بدلا من ذلك بأنها "غارات محلية محدودة للغاية في نطاقها وفي منطقة العمليات".


وقال المسؤول إنه "لم تقع حتى الآن اشتباكات على الأرض بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله"، رافضا التعليق على ما إذا كانت الدبابات الإسرائيلية قد دخلت لبنان ولم يوضح مدى عمق تقدم القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية، قائلا إنها تركز على المناطق الحدودية.

وأكد أن "القوات التي دخلت ليست بأعداد كبيرة وحجمها لا يقارب ما رأيناه في غزة التي دخلها إليها عدد كبير جدا من القوات"، جازما أن "التوغل في بيروت ليس مطروحا على الطاولة ونشن غارات محدودة ودقيقة على مناطق حدودية".

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