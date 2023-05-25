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يديعوت: نتنياهو يسعى لمكالمة بوتين بغية منع هجوم إيراني

الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: نتنياهو يسعى لمكالمة بوتين بغية منع هجوم إيراني



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية يوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لمكالمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمحاولة منع هجوم إيراني على "إسرائيل".


وقالت الصحيفة إن نتنياهو يسعى لمحادثة الرئيس الروسي على خلفية التصعيد بين إسرائيل وإيران.

وأضافت أن آخر محادثة بين الزعيمين جرت في ديسمبر من العام الماضي.

وأفادت بأنه "إذا جرت مثل هذه المحادثة، فيجب الافتراض أن هدفها هو الطلب من الرئيس بوتين استخدام نفوذه لمنع هجوم إيراني مباشر على إسرائيل".

وأشارت إلى أن مكتب رئيس الوزراء رفض التعليق على الأمر.

ووعدت إيران بالرد على سلسلة العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخرا بما في ذلك اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المنسوب لإسرائيل، وسلسلة الهجمات اللاحقة في لبنان والتي بلغت ذروتها باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

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