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أردوغان محذرا إسرائيل: عواقب اجتياح لبنان لن تشبه احتلالاتكم السابقة

الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان محذرا إسرائيل: عواقب اجتياح لبنان لن تشبه احتلالاتكم السابقة



أنقرة/سما/

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسرائيل من أن عواقب هجومها البري على لبنان لن تكون مشابهة لعمليات الاحتلال التي قامت بها سابقا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بقاعة الجمعية العامة للبرلمان التركي في افتتاح السنة الثالثة للدورة التشريعية الثامنة والعشرين للبرلمان التركي.

وقال أردوغان في هذا الصدد: "أحذر إسرائيل بشكل صريح فعواقب الهجوم البري على لبنان لن تكون مشابهة لاحتلالاتها السابقة".

وأضاف أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بغزة وهجمات إرهابية في لبنان وتستفز الدول لجر المنطقة إلى محرقتها.

وأشار إلى أن "الإدارة الإسرائيلية التي تتحرك من منطلق هذيان الأرض الموعودة، تضع الأراضي التركية نصب عينيها بعد فلسطين ولبنان".

وتابع: "العدوان الإسرائيلي يشمل تركيا أيضا لذلك سنقف ضد إرهاب الدولة هذا بكل الوسائل المتاحة من أجل وطننا وشعبنا واستقلالنا".

وأردف: "الاحتلال والإرهاب والقصف العدواني بجوارنا ولسنا أمام دولة (إسرائيل) تلتزم بالقوانين بل قطيع من القتلة يتغذون على الدم والاحتلال".

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