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غالانت يعتبر هجوم 7 أكتوبر "الفشل الأكبر" في تاريخ الجيش الإسرائيلي

الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت يعتبر هجوم 7 أكتوبر "الفشل الأكبر" في تاريخ الجيش الإسرائيلي



القدس المحتلة/سما/

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، أن هجوم 7 أكتوبر "الفشل الأكبر" في تاريخ الجيش الإسرائيلي.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت فصائل فلسطينية من غزة هجوما على مستوطنات وقواعد عسكرية محاذية للقطاع، لتبدأ إسرائيل إثر ذلك الحرب على القطاع في اليوم ذاته.

ونقلت القناة 12 العبرية الخاصة عن غالانت قوله أمام منتدى هيئة أركان الجيش الإسرائيلي: "لقد شهد هذا المنتدى هذا العام (حسب التقويم العبري) الفشل الأكبر".

وتحتفل إسرائيل غدا، الأربعاء، برأس السنة العبرية.

كلام غالانت ليس الأول من نوعه، فمنذ 7 أكتوبر 2023، توالت التصريحات والاتهامات في الداخل الإسرائيلي للقيادات العسكرية والأمنية والسياسية والاستخبارية بالتقصير والمسؤولية عن فشل توقع ومنع حدوث الهجوم، وكذلك الإخفاق في التصدي له والتعامل معه.

واستدرك غالانت: "لكنه (المنتدى) شهد أيضًا أهم الإنجازات في تاريخ الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الدفاعية"، وفق تعبيره.

وتعتبر إسرائيل أن ضرباتها الأخيرة لـ"حزب الله" في لبنان "أعظم إنجازات" جيشها، وأبرزها اغتيال أمينه العام حسن نصر الله بغارة مدمرة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت في 27 سبتمبر/ أيلول المنصرم.

ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء بدء عملية عسكرية برية جنوب لبنان، لم يتم رصد أي غزو بري فعلي من القوات الإسرائيلية.

فيما يقول مراقبون إن إعلان إسرائيل بدء الغزو البري هو خداع استراتيجي يأتي في إطار الحرب النفسية والإعلامية.

وتشن إسرائيل منذ 23 سبتمبر "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله"؛ ما أسفر حتى صباح الثلاثاء عن سقوط 1073 شهيدا و2955 جريحا، وفق بيانات السلطات اللبنانية التي رصدتها الأناضول.

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