جيش الاحتلال: قواتنا اجتازت الحدود واقتحمت بلدات جنوبي لبنان عدة مرات

القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري أن القوات الإسرائيلية اجتازت الحدود واقتحمت بلدات جنوبي لبنان عدة مرات، ونفذت عشرات العمليات العسكرية محددة الهدف داخل الجنوب.



وأفاد في بيان بأنه "منذ بداية الحرب، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي عشرات العمليات المستهدفة في المناطق القريبة من الحدود في جنوب لبنان من أجل تفكيك قدرات حزب الله والبنية التحتية التي تشكل تهديدا للمجتمعات المدنية الإسرائيلية في شمال إسرائيل".

وأعلن أنه "بتوجيه من القيادة الشمالية واستنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة من مديرية المخابرات (J2)، نفذت قوات الجيش عمليات مستهدفة ضد المجمعات القتالية لحزب الله في جنوب لبنان. وقد تم تنفيذ هذه العمليات من أجل تفكيك القدرات العسكرية لقوات الرضوان التابعة لحزب الله ومنعها من تنفيذ خطة "غزو الجليل" التي اتبعت في 7 أكتوبر لغزو شمال إسرائيل".

وأضاف: "حدد الجنود وقاموا باختراق نقاط دخول تحت الأرض بالقرب من المنطقة الحدودية، وعثروا على مخابئ واسعة للأسلحة، ومناطق تجمع للعمليات. خلال هذه العمليات، قامت القوات أيضا بجمع معلومات استخباراتية قيمة وتفكيك الأسلحة والمركبات بشكل منهجي، بما في ذلك البنية التحتية تحت الأرض والأسلحة المتقدمة من أصل إيراني".

وأعلن أنه تم أيضا "كشف البنية التحتية تحت الأرض ودمرتها، وضربت آلاف الأهداف ومئات من مرافق تخزين الأسلحة، وأطنانا من المتفجرات، ومئات من مناطق المعيشة للعملاء ومراكز القيادة والمزيد. وتم استعادة بعض الأسلحة ونقلها من قبل الجنود إلى الأراضي الإسرائيلية".