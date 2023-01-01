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“أنصار الله” تعلن تنفيذها “بنجاح” عمليتين عسكريتين بطائرات مُسيرة استهدفتا يافا وإيلات

الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
“أنصار الله” تعلن تنفيذها “بنجاح” عمليتين عسكريتين بطائرات مُسيرة استهدفتا يافا وإيلات



صنعاء/ وكالات/

- أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، الثلاثاء، تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرات مسيرة استهدفتا مدينتي يافا وإيلات وسط إسرائيل، مشيرة إلى تحقيق “أهدافهما بنجاح”.
وذكر المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، أن “القوات المسلحة اليمنية قصفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة من نوع يافا”.
وأضاف في بيان متلفز: “استهدفنا أهدافا عسكرية في منطقة أم الرشراش (إيلات) بأربع طائرات مسيرة من نوع صماد 4”.
وتابع سريع: “نحيي المجاهدين بفلسطين ولبنان لدفاعهم عن الأمة ضد العدوان الإسرائيلي الأمريكي ومخططاته الهادفة لإخضاع كافة البلدان والشعوب”.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استهدفت الجماعة بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب.
ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للجماعة في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت “أنصار الله” أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
ومؤخرا، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لـ”تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح”.
وخلفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة نحو 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

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