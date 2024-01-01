شهيدان خلال اقتحام الاحتلال نابلس وإصابة جنود إسرائيليين برصاص المقاومة في بلاطة

نابلس / سما/
استشهد شابان صباح اليوم الثلاثاء، وأصيب 4 آخرين بينهم 3 مسعفين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس.
وبحسب وزارة الصحة، فإن الشهيد ضياء هاني عبد الرحمن دويكات (25 عاماً) استشهد متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها في البطن والفخذ في مخيم بلاطة شرق نابلس.
فيما أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد عبد الحكيم مأمون عبد الحميد شاهين (٣٣ عاماً) برصاص الاحتلال في البلدة القديمة.
وأفاد الناطق باسم الهلال الاحمر أحمد جبريل، بأنه تلقى بلاغا بوجود إصابات داخل منزل في حارة الحشاشين، وأن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول للموقع.
وأشار إلى أن 3 مسعفين من طواقم الهلال الأحمر أصيبوا بالرصاص الحي جراء استهدافهم من قبل جنود الاحتلال بشكل متعمد رغم التنسيق المسبق عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال محاولتهم إخلاء عدد من الإصابات في مخيم بلاطة.
ولفت جبريل، إلى قوات الاحتلال احتجزت مركبات الإسعاف خلال محاولتها الدخول للمخيم، لإخلاء الطواقم المصابة.
هذا وأصيب 4 من عناصر وحدة النخبة بالجيش الإسرائيلي “دوفدفان”، الثلاثاء، في اشتباك مع فلسطينيين في مخيم بلاطة للاجئين بنابلس بشمالي الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه: “خلال تبادل إطلاق النار في مخيم بلاطة في نابلس أصيب جندي من وحدة دوفدفان بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي”.
وأضاف: “بالإضافة إلى ذلك، أصيب ثلاثة جنود من دوفدفان بجروح متوسطة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي”.
وأكدت سرايا القدس – كتيبة نابلس، أن مجاهديها في مجموعات بلاطة يتصدون لقوات العدو المقتحمة ويستهدفونها بالرصاص والعبوات الناسفة محققين إصابات مؤكدة.
وكانت قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت المخيم وسط وصول المزيد من التعزيزات من جهة حاجز بيت فوريك، وانتشار في عدد من حارات المخيم.